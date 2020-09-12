Van’da üç şehit acısı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) ile Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın (30) şehit olduğu bildirildi. Bir jandarma yarbayın da yaralandığı operasyonda üç terörist unsur da etkisiz hale getirildi.

YÜZBAŞI 2 ÇOCUK BABASIYDI

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un acı haberi, Samsun’un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top’a verildi. Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Mahmut Top’un ailesinin Van’da yaşadığı, cenaze töreninin ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmediği belirtildi.



Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın acı haberi de Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar’ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

1 YAŞINDA OĞLU VAR

Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın acı haberi ise Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Evli ve 1 yaşında Sabri Mete isminde erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Uyar’ın ağabeylerinden birinin uzman çavuş, diğerinin ise sözleşmeli er olduğu öğrenildi.