Van’da trafik ışıklarındaki kaza anı kamerada: 1 can kaybı, 4 yaralı

Van Edremit'e bağlı Çiçekli Mahallesi'nde salı günü yaşanan ölümlü kazanın görüntüleri gün yüzüne çıktı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı olayın saniye saniye yansıdığı kayıtlar incelemeye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer alırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.