MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi
GeriGündem Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi aramalarında toprağa gömülü iki çuval içerisinde 37 kilo esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahallenin Çevre Yolu mevkiinde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 çuval içerisinde 37 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi