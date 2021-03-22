Van'da toprağa gömülü çuvallarda 37 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Tuşba ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, mahallenin Çevre Yolu mevkiinde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 çuval içerisinde 37 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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