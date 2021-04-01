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Gündem
Gülay KUYUCU/ VAN,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Van'da şüphe üzerine durduruldu! Karşılaşılan görüntü şoke etti

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Van'da şüphe üzerine jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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  • Şüphe üzerine durduruldu Karşılaşılan görüntü şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Karşılaşılan görüntü şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Karşılaşılan görüntü şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Karşılaşılan görüntü şoke etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erciş İlçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, saat 23.30 sıralarında yaptıkları yol kontrolleri sırasında Van'dan Erciş'e doğru seyir halinde bulunan TIR'ı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda TIR’ın dorsesinde 142 Afganistan, 33 Pakistan ve 43 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 218 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Vanda şüphe üzerine durduruldu Karşılaşılan görüntü şoke etti
MARTTA KAMYON VE TIR'DA 226 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

Öte yandan yine Erciş ilçesinde 5 Mart'ta çarptığı bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra duran TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balık istifi 114 kaçak göçmen yakalanırken, 26 Mart'ta ise aynı güzergahta bulunan Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde jandarma ekiplerini durdurduğu bir kamyonda ise 112 kaçak göçmen bulunmuştu.

Vandaki feci kazanın ardından ortaya çıktı TIRdan gelen sesler üzerine arama yapıldı, 114 kaçak göçmen bulundu
Van'daki feci kazanın ardından ortaya çıktı! TIR'dan gelen sesler üzerine arama yapıldı, 114 kaçak göçmen bulundu

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