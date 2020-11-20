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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Van'da TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Van'da TIR'da 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu TIR'da, 29 kilo eroin, 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Van-Çaldıran karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, Ağrı yönünden Çaldıran'a gelen TIR durdurularak arama yapıldı. Aramada, TIR'da 29 kilo eroin ile 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili TIR şoförü B.E., gözaltına alındı.

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