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Van'da tır minibüsle çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Van Trafik Kazası#Özalp#Minibüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 20:42

 Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vanda tır minibüsle çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

Vanda tır minibüsle çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı
Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi. Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Vanda tır minibüsle çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

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#Van Trafik Kazası#Özalp#Minibüs Kazası

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