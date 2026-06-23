Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu, yaralılar var

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Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı;
"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."
Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 23, 2026
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Kazada yaralanan Jandarma personelimize de… pic.twitter.com/foxfpla2LL