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Van'da ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu, yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#VAN#Askeri Araç#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 12:17

Van'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.

Vanda ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu, yaralılar var

Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vanda ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu, yaralılar var

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı;

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"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

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#VAN#Askeri Araç#Şehit

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