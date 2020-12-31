MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
GeriGündem Van'da teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Van'da teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
Abone Olgoogle-news

VAN'da güvenlik güçlerince yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesiyle buluşturulan terörist, yaşadığı pişmanlıkları ve örgütün iç yüzünü anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK üyelerinin ikna edilerek terör örgütünden ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012- 2014 yıllarında Irak (Metina-Haftanin), 2014- 2017'de Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna çabaları sonucu teslim olan terörist, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturuldu.

Ablası ve yakınlarıyla kucaklaşan terörist, hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu belirterek, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Ben örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Devletimizin sıcak yüzünü görün" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle