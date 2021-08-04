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Gündem
Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ele geçirildi

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Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ele geçirildi

VAN Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi.

Van Valiliği, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği 1 tabanca, 1 av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

 

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