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Van’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı! Aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanı da var

#PKK#Van#Terör
Van’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı Aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanı da var

Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Eski İlçe Eş Başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, 8 Şubat 2022 tarihinde Van merkezli ve Mardin ilinde 8 hedef şahsa yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, aralarında HDP Eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.”

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#PKK#Van#Terör

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