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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 30.04.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Van'da terör operasyonu! 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı

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Van'da terör operasyonu! 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı

Van'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, biri muhtar 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarını işlediği tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri muhtar, 5 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vanda terör operasyonu 1i muhtar 5 kişiye gözaltı

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