Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.