MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da terör operasyonu: 12 gözaltı
GeriGündem Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
Abone Olgoogle-news

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle