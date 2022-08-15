Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak ve PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici, aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6'sı FETÖ ve 20'si terör örgütü PKK'nın propaganda niteliği taşıyan paylaşımda bulunan toplam 26 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.