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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Van'da, taşlar arasına gizlenen 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Van'da, taşlar arasına gizlenen 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde, boş arazide taşlar arasına gizlenen 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Başkale Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri ile Aşağı Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi Körgik Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Arazide yapılan aramalarda, üzeri taşlarla kapatılarak, gizlenen paketler halindeki 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyu boş araziye saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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