Van'da tarihi geçmiş 2 ton beyaz et imha edildi

İpekyolu Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, bir depoya baskın düzenledi. Baskında, son kullanma tarihi geçmiş 2 ton beyaz et ele geçirildi. Belediye ekipleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Halk sağlığını tehdit eden beyaz etler tutanakla teslim alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekipler, 2 ton tarihi geçmiş beyaz eti kontrollü bir şekilde imha etti. Depo sahibine, hem belediye tarafından hem de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.

‘EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI’

Periyodik denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak denetim yapıldığını söyleyen İpekyolu Belediyesi Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, ürün satın alınırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Ürün üzerinde üretim ve tüketim tarihinin bulunmamasının gıda maddesinin izlenebilirliğinin olmadığı anlamına geldiğini söyleyen ekipler, vatandaşları bu ürünleri satın almamaya, satışı yapanları da ALO 174 gıda denetim hattı ile belediyeye şikayet etmeye çağırdı.