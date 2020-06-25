Van'da son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Haziran 2020!

Son depremler yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.4 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 5.2 km. derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.25 13:03:28 38.4658 44.1332 5.2 -.- 5.2 5.4 ORENBURC-SARAY (VAN) REVIZE01 (2020.06.25 13:03:27)

2020.06.25 01:31:39 38.4207 39.1872 5.0 -.- 0.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.25 01:11:29 39.3638 40.6900 4.1 -.- 1.6 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.24 22:39:40 36.2533 27.3165 6.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.06.24 22:22:26 40.2440 42.0688 6.5 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.06.24 21:57:27 38.3655 39.2098 6.3 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.24 21:34:43 36.1303 27.1608 8.0 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel

2020.06.24 21:23:55 38.4115 38.9643 21.3 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.24 21:22:28 38.4315 39.1340 16.0 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.24 21:15:25 39.6597 26.0037 13.7 -.- 2.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.06.24 21:13:51 39.3918 40.7633 8.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.24 19:52:22 40.5042 30.3350 7.5 -.- 3.1 3.0 DOGANTEPE-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2020.06.24 19:51:57 40.7795 28.9630 16.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.06.24 17:29:18 39.4558 29.1598 8.0 -.- 1.5 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2020.06.24 16:42:49 38.2815 38.8840 20.3 -.- 1.2 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.24 16:34:57 38.2733 38.8038 7.8 -.- 2.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.24 15:09:15 37.1008 27.4797 4.5 -.- 1.2 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.06.24 15:05:50 39.9720 27.1080 6.7 -.- 1.1 -.- SAMETELI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.06.24 15:02:22 38.4042 39.1452 5.1 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.24 14:52:31 36.9280 37.5307 0.0 -.- 2.1 -.- YAKACIK-OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2020.06.24 14:50:05 40.5313 28.9440 5.0 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.06.24 14:06:30 38.9718 35.7113 7.4 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-BUNYAN (KAYSERI) İlksel

2020.06.24 13:04:52 38.1392 32.1147 15.3 -.- 1.5 -.- CESMECIK-KADINHANI (KONYA) İlksel

2020.06.24 12:57:58 34.3005 28.1273 9.2 -.- 3.1 2.7 AKDENIZ İlksel

2020.06.24 12:27:37 39.3478 40.6658 8.5 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.24 12:20:23 39.1288 27.8598 17.4 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.06.24 12:14:39 37.1692 27.8287 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.24 12:10:21 37.1452 27.8353 0.0 -.- 1.7 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.24 12:07:17 37.0850 27.9505 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.24 12:01:25 37.2602 31.8518 0.0 -.- 1.6 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2020.06.24 11:59:19 37.4810 27.9085 0.0 -.- 1.3 -.- AKKOVANLIK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.06.24 11:53:20 38.1633 40.2670 6.3 -.- 2.4 -.- SARICA-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel

2020.06.24 11:37:16 39.8008 28.8287 21.5 -.- 1.2 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel

2020.06.24 11:36:42 40.9255 33.0395 4.7 -.- 2.0 -.- KARACAHOYUK-CERKES (CANKIRI) İlksel

2020.06.24 11:35:03 36.6198 36.3210 9.9 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2020.06.24 11:25:05 39.5937 37.5440 12.5 -.- 2.8 -.- INANDIK-HAFIK (SIVAS) İlksel

2020.06.24 10:24:02 39.7693 30.2372 0.0 -.- 1.8 -.- YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.06.24 10:01:32 36.5255 28.6903 21.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.24 09:32:16 38.6577 26.4543 7.3 -.- 1.8 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2020.06.24 09:16:59 38.7407 33.2565 9.6 -.- 2.9 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.06.24 05:06:14 39.9808 27.6903 7.5 -.- 2.2 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2020.06.24 04:39:04 36.9483 27.5465 26.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.24 04:25:12 34.3815 25.7843 5.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.24 04:21:02 40.2218 28.9747 7.8 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel

2020.06.24 04:09:24 37.0038 28.2282 12.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.24 03:55:20 35.8993 29.8932 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.24 03:33:25 38.4167 38.8268 14.7 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2020.06.24 03:26:20 38.9742 27.8955 3.7 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.24 03:09:27 36.1407 27.6010 9.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.24 03:04:56 37.9388 32.5593 2.0 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.06.24 02:52:22 38.3722 26.8810 6.8 -.- 2.2 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel

2020.06.24 02:50:33 38.2388 38.7283 21.1 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.24 02:12:00 38.4108 39.1548 4.4 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.24 02:05:14 38.9665 27.8718 10.6 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.24 01:08:56 39.2448 42.0808 7.1 -.- 1.8 -.- KURGANLI-BULANIK (MUS) İlksel