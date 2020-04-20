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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Van'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

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Van'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı
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VAN’ın Erciş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek bıraktı.

Erciş Belediyesi görevlileri, kentteki koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. Özellikle bayat ekmeklerin de değerlendirilmesi amacıyla zabıta ekipleri, sokak hayvanları için mahalle aralarına ve parklara, yaban hayvanları için de kırsal alanlara ve çeşitli mesire alanlarına ekmek bıraktı. Ekipler, hayvanların aç kalmaması için bu çalışmaları belli aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.

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