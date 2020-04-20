Van'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı

Erciş Belediyesi görevlileri, kentteki koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. Özellikle bayat ekmeklerin de değerlendirilmesi amacıyla zabıta ekipleri, sokak hayvanları için mahalle aralarına ve parklara, yaban hayvanları için de kırsal alanlara ve çeşitli mesire alanlarına ekmek bıraktı. Ekipler, hayvanların aç kalmaması için bu çalışmaları belli aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.