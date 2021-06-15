Van'da sırası gelene randevusuz aşı uygulaması başlatıldı

Kentte randevu sistemi ile Sinovac ve Biontech aşıları yapılmaya devam ederken, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak için randevusuz aşı uygulaması başlattı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Ahmet Şen, yapılan çalışmalarda şu ana kadar 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86'sının birinci doz, yüzde 83'ünün ise ikinci doz aşılarını yaptıklarını belirtti.

Randevusuz aşı sistemi ile kentteki aşı oranını yüzde yüze çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Dr. Şen, "Yakın zamanda bu rakamı, günde önce 800'e, sonra 1000'e çıkarmayı planlıyoruz. Ayda 30 bin kişinin aşılanması demek. Bu Van ve ilçelerin kısa sürede aşılanması anlamına gelmesi demektir. Uluslararası seyahatlerde aşı önemli, aşısız yurt dışına belki de çıkamayacağız" dedi.

'AŞIYA YÖNELİK ENDİŞE AZALDI'

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, koronavirüsten kurtulmanın tek yolunun aşı yapmaktan geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Çelik, "İlk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe azaldı. Güvenle aşı yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Hastanemizde 6 bine yakın personelimiz her iki doz aşıyı yaptı. Bazı personelimizde hafif kızarıklık şeklinde yan etkiler oldu. Şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Aşı alanımızda da 7/24 hazır bulunan bir acil müdahale ekibimiz bulunmaktadır. Herhangi bir yan etki söz konusu olursa hızlıca müdahale edilmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımıza sırası geldikçe randevusuz aşılanmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Randevusuz aşı olmaya gelen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, koronavirüsten kurtulmanın tek yolunun aşı yapmaktan geçtiğini belirterek, "Aşıdan kaçmanın anlamı yok. Aşı zararlı olsa hastane çalışanlarımızın tamamı aşı olmazdı. Aşıdan korkmayalım. Bir an önce sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Herkesi sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uyumalarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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