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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Van’da ’Şila’lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Van’da ’Şila’lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN’ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan TIR’da, narkotik köpeği ’Şila’ ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan TIR’da arama yapıldı. Narkotik köpeği ’Şila’ ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü H.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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