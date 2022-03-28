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Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

#Van#Erciş#Yangın

VAN'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, sürücü ile yolcu yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

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Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi'nde seyir halindeki Adnan Erdoğan'a (40) ait 76 AU 531 plakalı araç bir anda alev aldı. Sürücü ile araçtaki Rıza Turgan (52), yanan otomobilden kendilerini dışarı attı. Araç yanarken yere dökülen yakıtın alev alması ve patlama sesleri ise tedirgin etti. Olayı gören çevredekiler ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Vanda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın çıkan bölgenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sürücü Adnan Erdoğan'ın hafif yaralandığı yangında, Rıza Turgan'ın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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#Van#Erciş#Yangın

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