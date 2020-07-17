MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da şehit olan komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Van'da şehit olan komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

Van'da şehit olan komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da şehit olan komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

Van'da, insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner'in cenazesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde defnedildi.

Üstüner'in naaşı, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beypazarı ilçesine getirildi. Burada evinin önünde helallik alınmasının ardından şehidin öz geçmişi ile Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Üstüner'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından şehitlikte toprağa verildi. Törene şehidin annesi Ayşe, babası Adem, eşi Elif Üstüner ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Şehit düşen pilot Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin'e cenaze töreni Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle