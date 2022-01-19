Van - Bitlis ve Van - Hakkari yolu fırtına ve tipi nedeniyle kapandı

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Gevaş ilçesi Atalan mevkisinde onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Bitlis yönüne giden araçlar fırtına nedeniyle ilerleyemeyince Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edildi. Van ve çevresinde etkili olan fırtınanın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

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