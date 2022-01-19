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Van - Bitlis ve Van - Hakkari yolu fırtına ve tipi nedeniyle kapandı

#Van#Kar Yağışı#Tipi
Van - Bitlis ve Van - Hakkari yolu fırtına ve tipi nedeniyle kapandı

Van kırsalında sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi, öğleden sonra etkisini artırdı. Van-Bitlis kara yolu, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi yakınlarında, Van-Hakkari kara yolu ise kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kurubaş Geçidi'nde ulaşıma kapatıldı.

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Gevaş ilçesi Atalan mevkisinde onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Bitlis yönüne giden araçlar fırtına nedeniyle ilerleyemeyince Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edildi. Van ve çevresinde etkili olan fırtınanın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Van - Bitlis ve Van - Hakkari yolu fırtına ve tipi nedeniyle kapandı


Gürpınar’da da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi nedeniyle ulaşıma açılan birçok kırsal mahalle yolu yeniden kapandı. İlçeye bağlı Kırkgeçit Yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun girişine bariyer bırakıp, gelen araçları güvenlik nedeniyle geri gönderdi. Tipiden dolayı mahsur kalanlar için de jandarma ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

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Van - Bitlis ve Van - Hakkari yolu fırtına ve tipi nedeniyle kapandı

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#Van#Kar Yağışı#Tipi

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