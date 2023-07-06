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Van'da Samancılar Sitesi'nde yangın çıktı

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#Van#Samancılar Sitesi#Yangın
Vanda Samancılar Sitesinde yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 02:33

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA), AFAD, VASKİ ve DSİ sulama araçları ile müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere müdahale etmekte zaman zaman güçlük yaşanırken, 11 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi.

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Yangın saat 22.00 sıralarında Van'ın Bostaniçi Mahallesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıktı. Saman balyalarından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine takviye için bölgeye, TOMA, AFAD, VASKİ ve DSİ sulama araçları ile belediyenin iş makinaları da sevk edildi.

Vanda Samancılar Sitesinde yangın çıktı

Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 itfaiye görevlisine bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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#Van#Samancılar Sitesi#Yangın

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