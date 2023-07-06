Van'da Samancılar Sitesi'nde yangın çıktı

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Yangın saat 22.00 sıralarında Van'ın Bostaniçi Mahallesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıktı. Saman balyalarından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine takviye için bölgeye, TOMA, AFAD, VASKİ ve DSİ sulama araçları ile belediyenin iş makinaları da sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 itfaiye görevlisine bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.