MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da roketatar mühimmatı ele geçirildi
GeriGündem Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG- 7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen, 'Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan' operasyonunda yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle