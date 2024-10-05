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Van'da Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 8. gününde... Termal kameralı dron da devrede

Güncelleme Tarihi:

#VAN#Rojin Kabaiş#Kayıp
Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 8. gününde... Termal kameralı dron da devrede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 12:22

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 8'inci gününde devam ediyor. 100 kişilik ekip arama çalışması yürütürken, gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor. Rojin Kabaiş'in en son görüldüğü Van Gölü Sahili'nde yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar hiçbir ize rastlanılmadı. 

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 8. gününde... Termal kameralı dron da devrede

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ŞU ANA KADAR HİÇBİR İZ YOK

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı 100 kişilik ekip, Van Gölü Sahili'nde arama çalışması yürütüyor.

Polis ekiplerinin havadan da destek verdiği aramalarda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı kullanılıyor. Çalışmalara katılan gönüllü ekipler de termal kameralı dron ile bölgede tarama yapıyor.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 8. gününde... Termal kameralı dron da devrede

Rojin'in en son görüldüğü Van Gölü Sahili'nde yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar hiçbir ize rastlanılmadı.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 8. gününde... Termal kameralı dron da devrede

 

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#VAN#Rojin Kabaiş#Kayıp

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