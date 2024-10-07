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Van'da Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 10. gününde: 100'den fazla araçta inceleme yapıldı

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#VAN#Rojin Kabaiş#Kayıp
Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 10. gününde: 100den fazla araçta inceleme yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:41

Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 10'uncu gününde de sürüyor. Van Gölü’nde, taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazlarının kullanıldığı aramalarda, dalgıçlar zaman zaman dalış yapıyor. Öte yandan Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren mahalleye giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı. Ancak şu ana kadar arama çalışmalarında Rojin Kabaiş'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 10. gününde: 100den fazla araçta inceleme yapıldı

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Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 10. gününde: 100den fazla araçta inceleme yapıldı

Bugün arama çalışmalarında 10'uncu güne girildi. Ancak şu ana kadar Rojin’e ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı. Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Vanda Rojin Kabaişi arama çalışmaları 10. gününde: 100den fazla araçta inceleme yapıldı

 

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#VAN#Rojin Kabaiş#Kayıp

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