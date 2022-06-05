Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K. isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi. Jandarma Özel Harekat timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta düzenlediği helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine de el yapımım patlayıcı ile saldırı düzenlediği tespit edildi.