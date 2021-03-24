Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir hafta önce, Şabaniye Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen alanda yaptığı incelemede definecilerin tünel kazıp, kaçak kazı yaptığını tespit etti. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı.

Uzman ekiplerin bölgede tarihi eser bulunup bulunmadığına dair inceleme yapacağı, ardından alanla ilgili karar alınacağı belirtildi.

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