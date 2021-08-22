Van'da polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı

Van'da parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesi'ne ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği, anne ve babası refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı. Bebek, kentteki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

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