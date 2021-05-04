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Haber Giriş: 04.05.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'ya eleman kazandıran zanlıya gözaltı

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Van'da PKK'ya eleman kazandıran zanlıya gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda, terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 1 kişi, Muradiye ilçesinde operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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