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DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi

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Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ile el bombaları ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi. 

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. 2 gün önce düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 kalaşnikov tüfek, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Patlayıcılar imha edildi. 

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