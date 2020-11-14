Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ile el bombaları ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. 2 gün önce düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 kalaşnikov tüfek, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.
Patlayıcılar imha edildi.
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