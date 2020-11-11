Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi üzerine Gürpınar'ın Tüzek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda; RPG-7 roketatar silahı, PK makineli tüfek, 5 kilo kurutulmuş kenevir, 34 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
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