Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, PKK/KCK mensuplarına ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalında 27 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi.



