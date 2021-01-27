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Gündem
BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

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Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
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VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, PKK/KCK mensuplarına ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalında 27 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi. 

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