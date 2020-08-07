MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi
GeriGündem Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK/KCK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle