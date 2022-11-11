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Van'da PKK’ya ait sığınakta 50 adet büyük tüp ele geçirildi

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#Van#PKK#Operasyon
Vanda PKK’ya ait sığınakta 50 adet büyük tüp ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 20:46

Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK’ya ait sığınıkta 50 adet büyük tüp ele geçirildi.

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele, yurt içinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede 10 Kasım 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 50 adet büyük tüp ele geçirilmiş olup tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

 

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#Van#PKK#Operasyon

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