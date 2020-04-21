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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:14,Son Güncelleme:

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

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Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Çatak ilçesi kırsalında, 'Kapan-Şehit J.Uzm.Çvş Özgür IŞIK' adıyla operasyon  düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 lav silahı, 1 antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Vanda PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi

 

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