Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, dün Başkale İlçesi Yüksek ve Tahıl Mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi. Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü 1 Ak-47 Kalaşnikof tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 2 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.