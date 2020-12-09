Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
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Van'da PKK'nın antitank-roketatar mühimmatı ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 adet RPG-7 antitank- roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar da devam ediyor.
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