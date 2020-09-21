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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçti

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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçti
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Yukarıdallı Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bu silaha ait mermi, 1 el bombası ve çok miktarda makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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