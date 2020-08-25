MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan'da PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Van'da PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN,(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van'da PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı 1 terörist, etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinde silah ve mühimmat bulunan PKK'lı 1 terörist, etkisiz hale getirildi. Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van İli Başkale İlçesi Barış Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında icra edilen operasyonla, (1) BTÖ mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle