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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Van'da PKK operasyonu! Hepsi ele geçirildi

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Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi maksadıyla önceki gün Gürpınar ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

Operasyonda M-16 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 2 termal şemsiye, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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