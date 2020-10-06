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VAN (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Van'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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Van'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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VAN'da terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Örgütün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişiler ile basın kültür ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde, iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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