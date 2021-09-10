Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.