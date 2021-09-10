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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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