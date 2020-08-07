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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Van'da, otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo eroin bulundu

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Van'da, otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo eroin bulundu
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VAN'da polis ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbar üzerine İpekyolu'nda faaliyet gösteren kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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