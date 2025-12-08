×
Van'da otelin restoran kısmında yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#Van#İpekyolu#İpekyolu Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 23:16

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoran kısmında çıkan yangın endişe yarattı. Müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokak'ta bulunan bir otelin restoran kısmında akşam saatlerinde yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında restoranda bulunan müşteriler dışarı çıkarıldı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin bulunduğu sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekip, önlem aldıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından restoran kısmının üst katındaki yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

