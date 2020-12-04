Van'da operasyon! Hepsi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.



Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.