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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Van'da operasyon! 37 kaçak göçmen yakalandı

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Van'da operasyon! 37 kaçak göçmen yakalandı
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VAN'da polisin bir ev ve yanında bulunan eklentisinde yaptığı aramalarda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 37 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Van-Erciş karayolunda, içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu minibüsün kaza yapması ve bu kazada 1 kaçak göçmenin ölmesi ve 1 organizatörün ise tutuklanmasından sonra yaptığı çalışmalar kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Vanda operasyon 37 kaçak göçmen yakalandı

Operasyon kapsamında bir ev ve yanında bulunan eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 37 kaçak göçmen yakalanırken, yanlarında bulunan ve kaçak göçmenleri getirdiği tespit edilen V.A. gözaltına alındı. V.A. adli makamlara sevk edilirken, yakalanan kaçak göçmenler ise işlemlerini ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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