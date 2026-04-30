Van'da operasyon: 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 11:16

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 94,82 kg metamfetamin, 79,1 kg skunk, 66,6 kg toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bakanlığımızın tüm bağlı birimleriyle uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Van İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!