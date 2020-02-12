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Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:46,Son Güncelleme:/

Van'da okullara 2 gün kar engeli

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Van'da okullara 2 gün kar engeli

Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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