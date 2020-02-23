Van'da okullar yarın tatil mi?
Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma ve hasara yol açtı. İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, Van'da yarın okulların eğitime devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Van'da okullar yarın tatil mi?
İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de hasara yol açmasının ardından 24 Şubat Pazartesi günü Van'da özellikle de Başkale ilçesinde okulların eğitime devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gözler şimdi Valilikten gelecek haberlerde. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da yarın eğitime ara verildiğine dair henüz bir açıklama yok. Konuya ilişkin Van Valiliği'nden bir açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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